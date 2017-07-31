Голова МЗС ФРН назвав ухвалені Конгресом США санкції "протизаконними"

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель сподівається, що президент США Дональд Трамп не підпише ухвалені раніше обома палатами Конгресу санкції проти РФ у тому вигляді, в якому вони були схвалені американським законотворцями.

Про це Ґабріель заявив у понеділок, 31 липня, виступаючи у Бельгії, де брав участь у заходах зі вшанування пам'яті загиблих у Першій світовій війні, передає DW.com з посиланням на dpa.

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Німецький міністр назвав ухваленні американським законодавцями санкції "протизаконними". Він також закинув Вашингтону, що той плутає економічні та політичні інтереси. Попри це, на думку Ґабріеля, Трамп "має можливість обговорити з нами ці санкції у площині європейських інтересів". "Ми як європейці робимо ставку на те, що тут (у питанні санкцій США проти російського енергетичного сектора. - Ред.) ніхто не діятиме всупереч європейським інтересам", - цитує німецького урядовця інформагенція.

Раніше цього ж дня віце-президент США Майк Пенс заявив у Таллінні під час зустрічі з главами держав та урядів країн Балтії, що президент Дональд Трамп підпише ухвалені раніше санкції проти РФ, КНДР та Ірану.