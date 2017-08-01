Затримані в Нідерландах українці з фальшивими євро відмовилися від допомоги посольства

Затримані в нідерландському аеропорту українці з вкраденими кредитками та фальшивими євро відмовились від допомоги українського посольства. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в посольстві України в Нідерландах.

«Вони, дійсно, затримані, від допомоги посольства відмовилися. У цьому зв’язку, відповідно до законодавства щодо захисту персональних даних поліція Нідерландів не може нам передати інформацію щодо характеру звинувачень», - констатували в посольстві.

Разом з цим, затриманим все ж надається захист.

«Якщо вони до нас звернуться, ми будемо брати участь», - наголосили в диппредставництві.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Амстердамському аеропорту Схіпол поліція затримала двох громадян України з вкраденими кредитними картками та фальшивими євро. 31-річний та 47-річний українці летіли з Києва до Іспанії з пересадкою у Схіполі. На борту літака вони вирішили придбати товари Duty Free. Підозра виникла, коли перша оплата карткою була відхилена. Під час другої спроби члени екіпажу перевірили картку і з'ясували, що вона заявлена як вкрадена. Про це було повідомлено керівництву Схіпола. Після того, як літак приземлився, українці були заарештовані. Під час обшуку виявилося, що загалом вони мали при собі 33 вкрадені кредитні картки та 6 тисяч фальшивих євро.