"Америка стоїть з Грузією": Пенс висловив позицію США щодо окупації Росією грузинської землі

Віце-президент США Майк Пенс підтвердив підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності Грузії під час візиту в Тбілісі і засудив агресію і окупацію грузинської території з боку Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Америка стоїть з Грузією", - сказав Пенс 1 серпня на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі. "Сьогодні Росія як і раніше займає п'яту частину території Грузії", - сказав Пенс.

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За його словами, Сполучені Штати Америки рішуче засуджують окупацію Росії грузинської землі.

Кремль визнав сепаратистські регіони Грузії Абхазії та Південної Осетії незалежними країнами після того, як в 2008 році провів п'ятиденну війну проти Тбілісі. Росія розміщує велику кількість військ в двох сепаратистских регіонах. Пенс заявив, що незабаром Трамп підпише законодавство, яке накладе додаткові економічні санкції на Росію.