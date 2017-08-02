Вибух у шиїтській мечеті в Афганістані: кількість загиблих зросла до 50 осіб

В Афганістані у шиїтській мечеті у місті Герат 1 серпня стався вибух. В результаті загинули, щонайменше, 50 людей, повідомляє "Аль-Джазіра".

Вибух влаштував смертник. За деякими даними, крім нього в нападі брав участь бойовик з вогнепальною зброєю. Напад стався під час вечірньої молитви. У мечеті знаходилися близько 300 осіб.

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Раніше УНІАН повідомляв, що поки невідомо, хто стоїть за терактом. Раніше члени угруповання "Ісламська держава" здійснили серію нападів на шиїтів культові спорудження. Втім, нерідко відповідальність за теракти в Афганістані брали на себе бойовики руху "Талібан". В цьому році тільки в столиці країни Кабулі зафіксовано 11 серйозних терактів, в результаті чого загинули або отримали поранення більше тисячі чоловік.