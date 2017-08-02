У російських містах відключили фонтани, побоюючись п'яних десантників

Влада багатьох російських міст відключила фонтани 2 серпня - у День ВДВ. У деяких містах влада прямо заявила, що прагне запобігти купання десантників у фонтанах, повідомляють російські ЗМІ.

У Новосибірську і Томську влада послалася на планові ремонтні роботи, зазначивши, що вони ніяк не пов'язані з Днем ВДВ. З аналогічними заявами виступили в мерії Волгограда і департаменті міського господарства Ярославля. У Челябінську, як повідомили в міській адміністрації, фонтани відключені "на профілактику у зв'язку з дощем".

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У Нижньому Новгороді відключили центральний фонтан. Місцеві комунальники визнали, що прагнуть не допустити купання десантників, вберегти обладнання фонтану від пошкоджень і "уникнути актів вандалізму".

У Воронежі відключили два головних міських фонтана - у Кольцовському сквері та на площі Перемоги. У місцевому Водоканалі журналістам пояснили це турботою про десантників - нібито в нетверезому стані вони можуть травмуватися на слизькому кахлі, яким викладено фонтан.

У Саратові комунальники відключили фонтани на прохання управління МВС. Були названі дві причини такого рішення - необхідність зберегти «досить крихкі гідротехнічні пристрою» і прагнення уникнути травматизму серед десантників.

У Краснодарі фонтани відключили ще ввечері 1 серпня, пославшись на технічні несправності.

Як повідомляв УНІАН, у Москві в День ВДВ п'яний десантник втрутився в прямий ефір пропагандистського телеканалу НТВ, викрикуючи лайки і погрози "захопити Україну", а у відповідь на зауваження репортера він вдарив його в щелепу.