США залучатимуть на ринок праці лише висококваліфікованих емігрантів - Трамп
Зокрема тих, які володіють англійською мовою, та мають кваліфікацію, що принесе вигоду економіці країни.
Президент США Дональд Трамп представив новий законопроект про імміграційну реформу, яка спрямована на зміну системи надання посвідки на проживання в США, передає kommersant.ru. Метою цієї реформи є скорочення легальної імміграції до США.
Читайте такожВерховний суд США заблокував міграційний план ОбамиУ документі говориться, що пріоритет при видачі грін-карти буде віддаватися висококваліфікованим іммігрантам, які володіють англійською мовою. «Цей конкурсний процес подачі заявок буде сприяти кандидатам, які можуть говорити англійською, надавати фінансову підтримку собі і своїм родинам і демонструють навички, які можуть бути корисні економіці США», - сказав він. На думку президента Сполучених Штатів, новий законопроект допоможе підвищити зарплату американських службовців.
Як зазначає телеканал ABC News, в 2015 році в США було зареєстровано 1 051 031 іммігрантів.
Верховний суд США в червні погодився розглянути доводи адміністрації президента Дональда Трампа на користь його імміграційного указу. Остання версія цього указу була ухвалена в березні, він забороняв в'їзд в США для жителів шести мусульманських країн, а також припиняв прийом біженців.