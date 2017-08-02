США залучатимуть на ринок праці лише висококваліфікованих емігрантів - Трамп

Президент США Дональд Трамп представив новий законопроект про імміграційну реформу, яка спрямована на зміну системи надання посвідки на проживання в США, передає kommersant.ru. Метою цієї реформи є скорочення легальної імміграції до США.

Читайте такожВерховний суд США заблокував міграційний план ОбамиУ документі говориться, що пріоритет при видачі грін-карти буде віддаватися висококваліфікованим іммігрантам, які володіють англійською мовою. «Цей конкурсний процес подачі заявок буде сприяти кандидатам, які можуть говорити англійською, надавати фінансову підтримку собі і своїм родинам і демонструють навички, які можуть бути корисні економіці США», - сказав він. На думку президента Сполучених Штатів, новий законопроект допоможе підвищити зарплату американських службовців.

Як зазначає телеканал ABC News, в 2015 році в США було зареєстровано 1 051 031 іммігрантів.

Верховний суд США в червні погодився розглянути доводи адміністрації президента Дональда Трампа на користь його імміграційного указу. Остання версія цього указу була ухвалена в березні, він забороняв в'їзд в США для жителів шести мусульманських країн, а також припиняв прийом біженців.