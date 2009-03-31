ФРН має намір відкрити в Донецьку генеральне консульство

Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні розглядає питання про відкриття в Донецьку свого Генерального консульства. Про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що Посол Федеративної Республіки Німеччини Ганс-Юрґен ГАЙМЗЕТ має намір у середині квітня приїхати в шахтарську столицю «для розгляду питання з метою відкриття Генерального консульства Німеччини в Донецьку».

«Я готовий запропонувати пану послу варіанти відкриття Генерального консульства на території нашого міста, щоб економити кошти наших городян», - відзначив мер.

Він пояснив, що сьогодні для отримання візи жителям Донецька й області доводиться їздити до Києва, витрачати на дорогу гроші та час. «Ми хочемо зробити максимальні зручності для жителів регіону, щоб, оформлюючи візи, вони не витрачали кілька сотень гривень на поїздку до Києва й назад тільки для того, щоб оформити візу», - підсумував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.