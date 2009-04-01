США пропонують талібам примирення за розрив з Аль-Каїдою

США і афганська влада пропонують талібам примирення і інтеграцію в суспільство в обмін на їх лояльність. Питання про стабілізацію ситуації в Афганістані обговорювалося на міжнародній конференції, що почалася сьогодні в Гаазі, в якій взяли участь президент Афганістану Хамід Карзай, держсекретар США Хіларі Клінтон, а також представники більш як 80 держав, передає Associated Press.

Х.Клінтон заявила, що талібам, які згодяться укласти мир з афганською владою і дотримуватися конституції, буде надана можливість реінтеграції в суспільство, проте для цього вони повинні "перервати свої зв`язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда". У свою чергу, Х.Карзай заявив, що успіх в цьому випадку залежатиме від розробки ефективної стратегії, і підтримав президента США Барака Обаму в його намірі надіслати до Афганістану додаткові війська, а також більше цивільних спостерігачів і інструкторів для афганських служб безпеки.

Крім того, учасники конференції зазначили, що серйозну проблему становлять райони Пакистану, що межують з Афганістаном, не визнають державної влади і дають притулок талібам. У зв`язку з цим Х.Клінтон наголосила необхідність тісної співпраці з Пакистаном і надання йому необхідних засобів для боротьби з бойовиками. Тим часом міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреши, що брав участь в конференції, застеріг інших учасників від втручання в політику держави і закликав "шанувати суверенітет і територіальну цілісність" Пакистану.

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