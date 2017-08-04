Головною річкою Праги запустили автобус-амфібію чеського винахідника (відео)

Головною річкою Праги - Влтавою - почав курсувати незвичайний транспорт, який розробив чеський винахідник. Чоловік перетворив сухопутний мікроавтобус на амфібію, і тепер пропонує пасажирам проїхатись таким незвичним транспортом. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Ідея створити автобус-амфібію у мене виникла торік. Після 8 тисяч годин важкої роботи ми завершили його", - розповів винахідник Роберт Шубік.

До транспорту винахідник додав пропеллери та мотор. А ще змінив всі оригінальні деталі машини, захистивши їх від води. Керувати амфібією, за словами винахідника, доволі просто - як моторним човном. Після апгрейду машина-амфібія коштує півмільйона євро.

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Екскурсійні автобуси-амфібії вже кілька років возять туристів у Ротердамі, Будапешті та Гамбургу. Однак празький винахідник планує, що його творіння будуть використовувати ще й служби порятунку під час повеней.