Акторка з "Сексу у великому місті" побореться за посаду губернатора Нью-Йорка - ЗМІ

Акторка Синтія Ніксон, яка відома за роллю Міранди Хоббс у серіалі «Секс у великому місті» має намір поборотися за посаду губернатор штату Нью-Йорк. Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Wall Street Journal.

Акторка, як уточнюється в повідомленні, може скласти серйозну конкуренцію чинному губернаторові Нью-Йорка Ендрю Куомо, який планує наступного року знову висунути свою кандидатуру.

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Політичний аналітик Біллі Істон розповів, що Ніксон - готовий кандидат, яка володіє прогресивним мисленням, здатна надихати людей. Ніксон, в свою чергу, не стала коментувати інформацію, що з'явилася.

Раніше акторка відхиляла пропозиції про політичну кар'єру, однак зараз розглядає цю можливість, пише газета.

Ніксок є прихильницею Демократичної партії. Як відзначає видання, вона раніше брала участь у програмі з підтримки легалізації одностатевих шлюбів. Також Ніксон виступала з активною підтримкою Білла де Блазіо перед виборами мера Нью-Йорка в 2014 році.