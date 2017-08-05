У США створять місто для шанувальників марихуани

Одна з найбільших компаній з виробництва марихуани в США купила в Каліфорнії невелике пустельне місто і пообіцяла перетворити його на "гостинне місто з каннабісом". Про це повідомляє Еспресо з посиланням на The Telegraph.

American Green Inc. заявила, що придбала 80 акрів землі, яка включає в себе готель в старому західному стилі, кілька будинків, парк та кафе. Поточний власник міста сказав, що продаж все ще не завершений, але підтвердив, що компанія є покупцем. Він відмовився розкривати ціну до закриття угоди.

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American Green Inc. планує витратити на цей проект $2,5 млн. Створення туристичного об'єкту буде завершено, як планується, через 18 місяців. У місті відбудують нові будівлі і будуть використовувати поновлювані джерела енергії. А на вулицях стануть продавати льодяники, цукерки і жувальні гумки з марихуани.

Ніптон був заснований в 1905 році як поселення золотошукачів. Але зараз він порожній, у ньому живуть всього два десятки людей.