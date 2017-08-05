Радбез ООН може посилити санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН може розглянути сьогодні резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї, передає Радіо Свобода.

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Як повідомляють агентства з посиланням на високопоставленого дипломата ООН, висока ймовірність того, що і Росія, і Китай підтримають її.

Згідно з тим же джерелом, проект документа надійшов до Ради Безпеки в п'ятницю. Він передбачає ембарго на поставки з КНДР вугілля, заліза, свинцю та морепродуктів, що позбавить Пхеньян третини доходів від експорту. Передбачається запровадження заборони на збільшення кількості північнокорейських робітників у країнах-учасницях ООН, створення нових і розширення вже діючих спільних підприємств із КНДР.

Для прийняття резолюції стосовно Північної Кореї потрібно, щоб її підтримали як мінімум 9 із 15 членів Ради Безпеки і ніхто з п'яти постійних її членів (США, Китай, Росія, Франція, Велика Британія) не наклав вето.

США стали ініціатором запровадження нових санкцій проти КНДР у відповідь на два недавніх запуски Пхеньяном міжконтинентальних балістичних ракет.

Колишніми резолюціями ООН Північній Кореї заборонено мати ядерну та ракетну програми, але вона продовжує проводити ракетні випробування, викликаючи різкий осуд більшості держав.