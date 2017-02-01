У Росії запропонували штрафувати громадян за перевезення та зберігання санкційних продуктів

Про це йдеться в поправках відомства, які має УНІАН.

«Реалізація, зберігання, транспортування товарів, заборонених до ввезення на територію Російської Федерації, - спричинює накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 3 до 5 тис. руб. з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на посадових осіб – від 30 до 50 тис. руб.; на індивідуальних підприємців - від 30 до 50 тис. руб. з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої; на юридичних осіб - від 70 тис. до 100 тис. руб. з конфіскацією предметів адміністративного правопорушення або без такої», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

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7 серпня того ж року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент РФ підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

22 листопада Путін заявив, що РФ «тягнутиме якомога довше» із збереженням продовольчого ембарго.