Польща заявила про неможливість співпраці з РФ у справі про катастрофу Ту-154 під Смоленськом

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава не має можливості співпрацювати з російськими органами у справі про катастрофу літака президента Польщі під Смоленськом в 2010 році. Про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Протягом семи років ми не можемо отримати інформацію від Росії, не можемо отримати документи, уламки літака, у нас немає можливості співпрацювати з російськими органами правосуддя, щоб отримати інформацію про те, чому сталася катастрофа", - заявив Ващиковський.

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Він зазначив, що проблема завдає шкоди двостороннім відносинам Москви і Варшави.

"Третя проблема: у нас є двостороння проблема між Польщею і РФ. Вона виникла з-за аварії літака 10 квітня 2010 року", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського літака Ту-154М під Смоленськом загинули президент Польщі Лех Качинський з дружиною та 86 членів урядової делегації, а також члени екіпажу. Генеральна прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів і «третьої особи» в умисному провокуванні авіакатастрофи.