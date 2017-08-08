Британці отримають розширене право на видалення особистих даних із соцмереж

Жителі Великобританії отримають нове право змусити соціальні медіа-компанії і онлайн-трейдерів видаляти їх особисті дані у відповідності з законами, які будуть запропоновані урядом цього літа, повідомляє The Guardian.

Про це заявив міністр цифрових технологій Великобританії Метт Хенкок.

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«Новий законопроект про захист даних дасть нам один з найнадійніших, але динамічних наборів законів про дані у світі», — сказав він.

За словами Хенкока, це дасть людям більше контролю над їх даними, потребує більшої згоди на їх використання і підготує Британію для Brexit.