На готелі Трампа в Нью-Йорку з'явилося зображення Путіна (фото, відео)
Також перед готелем марширували люди у формі, схожій на військову, і з прапором Росії в руках.
На фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку з'явилася проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом «Happy to help, bro!» («Радий допомогти, бро»), передає meduza.io.
Kyle Depew's images of tonight's #followthemoney action with our own "виду збройних сил" defending the #TrumpHotel#nationaldollardaypic.twitter.com/88B1a08xRS— robin bell (@bellvisuals) August 8, 2017
Також на фасад будівлі були спроектовані зображення прапора Росії з написами «Follow the money» і «Кріпись, братан». Одночасно з цим перед будівлею марширували люди у формі, схожій на військову, і з прапором Росії в руках.
Журналіст і мультимедійний художник Робін Белл з Вашингтона заявив, що це він організував акцію, і розмістив кілька роликів про неї у своєму твіттері. Він назвав акцію «Follow the money» («йди за грошима», один з ключових принципів розслідувальної журналістики).
Trump Soho Projections #followthemoneypic.twitter.com/iS0bzzBhan— robin bell (@bellvisuals) August 8, 2017
Робін Белл неодноразово влаштовував мистецькі акції, в яких висловлював свою позицію з допомогою відеопроекцій. Так, в липні 2017 року він проектував серію висловлювань про війну в Афганістані на міністерство у справах ветеранів у Вашингтоні і закликав зупинити військові дії з участю американських військових.
Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI— igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017