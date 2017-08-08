На готелі Трампа в Нью-Йорку з'явилося зображення Путіна (фото, відео)

На фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку з'явилася проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом «Happy to help, bro!» («Радий допомогти, бро»), передає meduza.io.

Також на фасад будівлі були спроектовані зображення прапора Росії з написами «Follow the money» і «Кріпись, братан». Одночасно з цим перед будівлею марширували люди у формі, схожій на військову, і з прапором Росії в руках.

Журналіст і мультимедійний художник Робін Белл з Вашингтона заявив, що це він організував акцію, і розмістив кілька роликів про неї у своєму твіттері. Він назвав акцію «Follow the money» («йди за грошима», один з ключових принципів розслідувальної журналістики).

Робін Белл неодноразово влаштовував мистецькі акції, в яких висловлював свою позицію з допомогою відеопроекцій. Так, в липні 2017 року він проектував серію висловлювань про війну в Афганістані на міністерство у справах ветеранів у Вашингтоні і закликав зупинити військові дії з участю американських військових.