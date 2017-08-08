Кандидат у канцлери Німеччини підтримала зміну курсу щодо РФ та повернення до "політики розрядки"

У Німеччині заяву лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера про необхідність зміну курсу у відносинах з Росією підтримала кандидат у канцлери країни від «лівих» Сара Вагенкнехт. Про це вона заявила в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє Spiegel.

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Вагенкнехт заявила, що необхідно негайно повернутися до «політики розрядки» щодо РФ задля миру та безпеки у Європі.

"Якщо "Вільна демократична партія" згадала про ці зовнішньополітичні традиції, це можна тільки привітати", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою. Про це в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер.

"Безпека і благополуччя в Європі залежать у тому числі від відносин з Москвою", - сказав політик. Лінднер виступив за зміну курсу Берліна стосовно Росії. Він заявив, що необхідно напрацювати такі пропозиції, які б дозволили Путіну змінити свою політику "без втрати обличчя".