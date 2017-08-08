"Поки не пізно": Горбачов закликав Росію і США почати пошук компромісів

Останній Генеральний секретар ЦК КПРС і перший президент СРСР Михайло Горбачов закликав російське і американське керівництво зустрічатися і шукати компроміси, "поки не пізно".

Про це Горбачов заявив в інтерв'ю агентству «Анадолу».

Політик розповів, що перед тим, як йому вдалося пробити стіну нерозуміння після більш ніж 40 років холодної війни, довелося витримати чимало лютих, зовсім не дипломатичних сутичок.

За його словами, спочатку це була суцільна полеміка, яка складається із взаємних звинувачень.

Політик зазначив, що було потрібно багато терпіння, щоб не відмовитися від спроб налагодити відносини.

Екс-президент згадав епізод першої зустрічі з президентом США Рональдом Рейганом у Женеві, коли, за його словами, американський лідер намагався поводитися зарозуміло.

"Я йому відразу сказав: ви мені не вчитель, а я вам не учень. З одного боку, це було твердо, а з іншого - мої слова не були образливими", - зазначив Горбачов, додавши, що вкрай важливо в суперечці не переходити на образливі зауваження і відверті образи.

За словами політика, твердості йому додавало й те, що в той момент світ перебував на межі ядерної війни, і ігнорувати цю ситуацію далі було не можна. У цій ситуації Горбачов як глава держави вважав безвідповідальним сидіти склавши руки і вирішив проявити ініціативу.

"Добре, що в цей час в Радянському Союзі прийшло до влади інше покоління, яке висунуло концепцію нового мислення - зупинити нагромадження зброї, проявити ініціативу в цьому питанні. У той час накопичилося дуже багато ядерної зброї, при цьому політична ситуація була вкрай напруженою. Це створювало реальну загрозу ядерного конфлікту. Не дай Бог розв'язатися війні, і ця зброя все б змела на землі", - згадує політик.

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За його словами, це змусило усіх задуматися, але добре, що зав'язалася розмова, адже саме в його процесі, яким би недружнім він не був, прояснювалися позиції і відкривалися карти.

"Треба завжди у найважчій ситуації знаходити можливості для зустрічей, діалогу. Після того, як були укладені дві угоди про скорочення озброєнь, після складних переговорів стався поворот у свідомості мільйонів людей, ми вийшли на новий рівень відносин", - сказав Горбачов.

"Зараз нинішнім лідерам я б теж порадив не панікувати, не лякати один одного, а зустрічатися і домовлятися, поки не пізно", - зазначив політик.