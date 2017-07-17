Кадиров пригрозив світу російською ядерною зброєю. Пєскову довелося виправдовувати його

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков прокоментував слова глави Чечні Рамзана Кадирова, який заявив, що армія РФ може «поставити рачки весь світ», передає РБК.

«Там дійсно були досить жорсткі висловлювання, але їх треба розглядати в контексті, і якщо розглядати в контексті, то нічого, що з ряду геть виходить, сказано не було», — сказав Пєсков.

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Він додав, що слова Кадирова часто «видирають з контексту».

Рамзан Кадиров 15 липня дав інтерв'ю американському телеканалу HBO, в якому він заявив, що США ведуть політику, спрямовану проти керівництва Росії.

Коментуючи це, голова Чечні нагадав, що у Росії є ядерна зброя і у разі війни вона може «перевернути весь світ». На питання журналіста, чи розглядає він США як ворога Росії, Кадиров відповів, що Америка не така сильна держава, «щоб ми розглядали його як ворога Росії».

«У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть нашу державу повністю зруйнують, туди автоматично полетять наші ракети. Ми весь світ перевернемо, рачки поставимо», — заявив Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, Кадиров також закликав «забрати» з республіки геїв, якщо вони там є, щоб «очистити кров». В якості країни, яка могла б поселити «неіснуючих» чеченських геїв, він назвав Канаду.