"Єдина людина у моєму житті - психіатр": зірка 90-х розповіла про бажання покінчити життя самогубством

Співачка Шинейд О'Коннор у відеозверненні розповіла про важку боротьбу з депресією, від якої страждає вже багато років, пише Русская служба BBC.

О'коннор розповіла, що вже кілька років живе в самоті в мотелі на задвірках Нью-Джерсі. Через стигму, пов'язаною з її психічним захворюванням, в її житті нікого немає, сказала співачка.

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"Єдина люда у моєму житті - це мій психіатр, милий чоловік, який говорить, що я - його героїня. Це єдине, що підтримує в мені життя - що я його клята героїня. Це досить шкода", - розповіла співачка в 12-хвилинному відео, яке виклала з хештегом #OneOfMillions ("#ОднаИзМиллионов").

За словами співачки, вона записала відео, щоб довести до людей, наскільки важко жити людині з депресією або іншими розладами психіки.

"Психічне захворювання - це як наркотик. Йому все одно, хто ти, і що ще гірше, це не впливає на пов'язане з ним відчуження", - говорить О'коннор.

Вона називає людей, що страждають душевною хворобою, "найбільш вразливими у світі", від яких саме в момент уразливості часто відвертаються рідні та близькі.

"Моє життя обертається навколо того, як не померти, а це не життя", - говорить О'Коннор.

Ірландці Шинейд О'Коннор 50 років. Світова популярність прийшла до неї в 1990-х після виконання пісні Прінса.

Всього О'Коннор записала 10 сольних альбомів.

Співачка відома скандальними вчинками: у 1992 році на телешоу Saturday Night Live в знак протесту проти сексуальних домагань у католицькій церкві вона розірвала фотографію папи Івана Павла II.

При цьому на репетиції виступу О'Коннор тримала в руках фото дитини біженців.

У 2003 році співачці діагностували біполярний розлад, але пізніше вона заявила, що діагноз був неправильним, і насправді вона страждає від посттравматичного стресового розладу.