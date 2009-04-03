Якби росіяни більше знали про НАТО

Якщо в Росії будуть більше знати про Альянс, то це змінить вплив «чинника НАТО» на українсько-російський діалог.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Дані опитування громадської думки в Росії, що показали, що більш третини росіян погано уявляють собі, чим є і які цілі переслідує НАТО, мають задати нову тональність дискусії між Києвом і Москвою з питання євроатлантичної інтеграції України», - сказав О.ВОЛОШИН.

«Очевидно, якщо російська влада, політичні партії та громадські організації докладуть зусиль до того, щоб краще інформувати своїх громадян з питання про діяльність Альянсу, принципово зміниться вплив на українсько-російський діалог так званого «чинника НАТО», який нерідко використовують для торпедування нормального розвитку відносин», - упевнений дипломат.

Водночас він зазначив, Україна може тільки вітати, що лише 6% росіян, опитаних авторитетним Всеросійським центром вивчення громадської думки, вважають Альянс агресивним блоком, налаштованим проти Росії.

«На цьому фоні залишається тільки дивуватися, чому окремі російські політики вважають, що говорити про те, що краще, ніж керівництво України, знають про ставлення рядових українців до НАТО, при тому, що, як свідчать дані соцопитувань, самі погано уявляють відповідні умонастрої своїх співгромадян», - зазначив О.ВОЛОШИН.