Ембер Херд лаконічно прокоментувала розрив з мільярдером Ілоном Маском

Екс-дружина Джонні Деппа, акторка Ембер Херд слідом за Ілоном Маском прокоментувала розрив з мільярдером, передає ТСН.

Читайте також"Любов на відстані": засновник Tesla Ілон Маск поклав край чуткам про розрив з колишньою Джонні ДеппаНа своїй сторінці в Instagram Ембер виклала фото, з написами "кохання" та "давати" і супроводила пояснювальним коментарем. Зокрема, екс-кохана Маска написала, що вони з мільярдером досі "небайдужі одне до одного", проте факт розставання з ним підтвердила.

"Бути весь час на виду - значить постійно виправдовуватися і пояснювати свої вчинки величезній кількості людей. І в цій ситуації мені хотілося б дистанціюватися. Попри те, що ми розійшлися, ми з Ілоном небайдужі одне одному і як і раніше дуже близькі. Дякую всім за підтримку і повагу до нашого приватного життя в цей непростий час", - звернулася до фанів Херд.

Нагадаємо, що про розрив Ілона Маска та Ембер Херд стало відомо декілька днів тому. Тоді інсайдер, наближений до пари, розповів, що ініціатива розірвати стосунки належала Маску. Мовляв, Ілон "дізнався, якою Ембер є насправді" і не захотів продовжувати роман.