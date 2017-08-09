Американська пара купила цілу вулицю у Сан-Франциско за 90 тисяч доларів (відео)

Купити цілу вулицю у Сан-Франциско всього за 90 тисяч доларів вдалося американській парі. Дороги та тротуари нові власники на прізвище Ченг перекупили у асоціації домовласників. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Асоціація протягом 30 років не платила податок, який становив всього лише 14 доларів на рік. Коли борг вулиці сягнув тисячі, її виставили на аукціон.

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Втім, подружитися із мешканцями новим власникам не вдалося. У перший же день Ченги встановили високу аренду за користування дорогою та парковкою. І тепер нові сусіди викликають їх до суду.