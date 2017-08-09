Бджоли проти меду: в Іспанії протестували проти туризму

Члени молодіжної організації баскських націоналістів Ernai влаштували в Більбао акцію проти місцевого туристичного бізнесу, пише РБК з посиланням на El Correo.

Активісти прийшли до будівлі Баскського туристичного агентства (Basquetour) вранці 9 серпня. Вони розмалювали вхід червоною фарбою та написали на стінах заклики прийти на демонстрацію проти туріндустрії 17 серпня.

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Місцева влада засудили акцію і висловила підтримку всім турфірмам і співробітникам туристичного сектору. На їхню думку, подібні заходи шкодять іміджу Країни Басків і ставлять під загрозу 100 тис. робочих місць.

Акція проти туризму також пройшла на Мальорці, пише El Pais. Там члени регіонального відділення лівої організації Endavant розклеїли на автомобілях приїжджих більше тисячі етикеток з гаслами «Туризм вбиває Мальорку» і «Ця машина зайва».

Nova acció contra la massificació turística! Aturem la saturació de cotxes de lloguer! Amb aquest fil t ho explicam. #AquestCotxeSobrapic.twitter.com/OBPT6pPlns — Endavant Mallorca (@Endavant_Mca) August 9, 2017

Минулого року Іспанія встановила рекорд за кількістю іноземних туристів. За даними організації Frontur, що відстежує потік іноземців, у 2016 році Іспанію відвідали 75,6 млн зарубіжних туристів, що на 10,3% перевищує показники 2015 року.

Як повідомляв директор Баскського туристичного агентства Харкаіт Мілан, щорічно туризм приносить Країні Басків €4,1 млн і становить 6% ВВП регіону.