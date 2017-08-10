До 50 мігрантів "умисне втоплені" біля берегів Ємену

Близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії були "умисне втоплені" нелегальним перевізником, який виштовхнув 120 своїх пасажирів у море поблизу узбережжя Ємену. Про це в середу, 9 серпня, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ), як пише DW.

"Ті, хто вижив, повідомили нашим колегам на березі, що перевізник їх виштовхнув у море, коли побачив "когось уповноваженого" біля узбережжя", - заявив Лорен де Бок, голова відділу МОМ у Ємені.

Читайте такожПонад 180 мігрантів штурмом прорвалися на іспанську територію, є постраждалі

Тіла 29 загиблих було поховано на березі. Де решта тіл - досі не відомо. Середній вік загиблих - 16 років, повідомили у МОМ.

Як повідомлялося, минулого тижня МОМ оприлюднила дані щодо кількості загиблих біженців у 2017 році. З початку року в усьому світі загинули близько 3400 біженців, більшість із них - в Середземному морі. Там загинули майже 2400 мігрантів. МОМ повідомила, що подорожі Середземним морем для біженців, які прямують з Північної Африки до Європи, стали небезпечнішими.