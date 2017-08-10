AliExpress ввів маркування посилок для їх відстеження

Інтернет-рітейлер AliExpress з 10 серпня ввів обов'язкове маркування всіх поштових відправлень штрих-кодами. Це необхідно для того, щоб відстежувати поштові відправлення, повідомляє ТАСС.

Читайте такожAliExpress скасовує безкоштовну доставку посилок в Україну та БілорусьНововведення означає, що продавці тепер повинні будуть маркувати свої товари спеціальними штрих-кодами, за допомогою яких посилка буде відслідковуватися в системі трекінгу, а покупець та інтернет-магазин зможуть відстежити статус доставки на сайті або в мобільному додатку.

У лютому 2017 року AliExpress ввів таку вимога для всіх товарів дорожче $2. Тепер вона поширилася на товари всіх цінових категорій. Представник AliExpress тоді уточнював, що нововведення не позначиться на покупцях і на цінах.