В НАТО зазначили, що не зобов'язані захищати американський Гуам від нападу КНДР

22:36, 10 серпня 2017
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Острів Гуам не входить в число територій, захист яких гарантований членами Північноатлантичного альянсу за статутом. Подібні дії будуть виключно політичним рішенням.

Ілюстрація / REUTERS

Держави-члени НАТО не зобов'язані за статутом альянсу захищати територію острова Гуам, який розташований в Тихому океані і є володінням США, хоча формально до складу не входить. Представник Північноатлантичного альянсу нагадав у четвер, 10 серпня, про територіальні обмеження згідно з підтримкою союзників, як повідомляє DW.

У статті №5 статуту НАТО йдеться, що збройний напад на одного з членів альянсу буде розглядатися як напад на альянс в цілому. При цьому в статті №6 уточнюється, що це правило поширюється тільки на Європу, Північну Америку, Туреччину, а також острови, розташовані в Північноатлантичній зоні на північ від Тропіка Рака. Острів Гуам знаходиться за межами цієї території.

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Таким чином, рішення про захист Гуама у разі нападу на нього Північної Кореї буде суто політичним. Втім, як зазначають джерела в НАТО, члени альянсу навряд чи відмовлять у допомозі США з посиланням на статтю №6 статуту НАТО.

Раніше північнокорейське державне інформагентство ЦТАК повідомило, що до середини серпня армія Північної Кореї розробить план запуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності в напрямку військової бази США на острові Гуам. Крім того, Північна Корея попередила, що Вашингтону слід утриматися від "превентивної війни", інакше вона відповість ядерним ударом по материковій частині Сполучених Штатів.

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Теги: #НАТО і КНДР#конфлікт США і КНДР#острів Гуам