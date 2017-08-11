Трамп не збирався звільняти спецпрокурора США по Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не думав про можливість звільнення з посади спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливі зв'язки його передвиборного штабу з Росією, передає Reuters.

В ході виступу перед журналістами у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі він також зазначив, що його «здивували» обшуки у екс-глави його штабу Пола Манафорта.

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Раніше USA Today повідомляло, що Трамп непублічно відправляв повідомлення з "вдячністю і повагою" спецпрокурору Мюллеру.

Газета The Washington Post у свою чергу писала, що агенти ФБР провели обшук у будинку Манафорта.