Втік від режиму: Житель КНДР вночі переплив по морю в Південну Корею

Житель КНДР переплив по морю в Південну Корею рано вранці в п'ятницю. Про це повідомляє портал NK News з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

"Сьогодні в годину ночі біля острова Кедондо був врятований північнокорейський житель, який перебрався по морю", - повідомили в комітеті.

Кілька південнокорейських ЗМІ, у тому числі інформаційне агентство Yonhap, повідомили, що перебіжчиком був чоловік у віці 20 років.

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За повідомленнями, сторож морської піхоти Республіки Корея виявив чоловіка, використавши теплове спостереження, і направив його в безпечне місце.

Відзначимо, що в липні цього року вже повідомлялося про втечу в Південну Корею п'ятьох громадян КНДР в районі, де проходить спірна розмежувальна лінія між двома корейськими державами.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада КНДР відпустила канадського пастора, засудженого до довічного ув'язнення. Вирок Лім Хен Су був винесений у грудні 2015 року. Звинувачення канадцеві були пред'явлені у зв'язку з нанесенням шкоди репутації верховного керівництва країни.