Обама переконаний, що НАТО має допомогти Афганістану

Президент США Барак ОБАМА переконаний у тому, що НАТО має допомогти уряду Афганістану забезпечити безпеку в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Б.ОБАМА заявив сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у німецькому Баден-Бадені у перший день саміту НАТО.

“Ми повинні здійснити додаткові зусилля для успіху. Для того, щоб сприяти афганському уряду у забезпеченні безпеки в країні”, - сказав Президент США.

Він зазначив, що сьогодні, особливо під час економічної кризи, громадяни США, Німеччини та інших країн-членів НАТО можуть запитати, навіщо війська союзників продовжують перебувати в Афганістані.

“Але ми, усі союзники, переконані, що на цій території не повинні вбивати наших громадян”, - наголосив Б.ОБАМА.

Як повідомляв УНІАН, однією з тем ювілейного, 60-го саміту НАТО є стратегія щодо Афганістану.