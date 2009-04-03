Злочинець, що захопив заручників у США, покінчив із собою

Злочинець, що захопив заручників у США, наклав на себе руки, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на радіопереговори поліції.

Губернатор штату Нью-Йорк Девід Патерсон заявляє, що в результаті захоплення заручників загинули від 12 до 13 людей.

Кореспондент CNN на місці трагедії з посиланням на розмову з начальником місцевої поліції, повідомила, що виведені раніше з будинку в пластикових наручниках двоє чоловіків азіатського походження не є ні заарештованими, ні підозрюваними. Начальник поліції пояснив, що ці двоє "були затримані з міркувань обережності".

Поліція офіційно підтвердила, що злочинець, який захопив заручників, діяв один і нині він мертвий.