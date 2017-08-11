Деморалізуючий жест: у Держдепі розкритикували подяку Трампа Путіну

У Держдепартаменті США обурені у зв’язку із подякою Дональда Трампа в адресу Володимира Путіна за висилку американських дипломатів, пише Politico з посиланням на джерела в Держдепі.

Один із американських дипломатів, які працюють за кордоном, назвав слова американського президента «обурливим».

"Це настільки неймовірно деморалізуючий і нешанобливий жест щодо людей, які служать своїй країні», - сказав він.

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Ще один із дипломатів наголосив, що у Держдепі багато хто занепокоєних такою заявою Трампа.

Екс-заступник держсекретаря США з політичних питань в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Ніколас Бернс назвав заяву Трампа "ганебним".

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп подякував президенту РФ Володимиру Путіну за скорочення штату американських дипмісій в Росії.

Відповідаючи на питання про можливу відповідь Путіну на вимогу звільнити 755 співробітників посольств і консульств, Трамп заявив: «Ні, я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити витрати на персонал».

«Ми заощадимо багато грошей», — заявив він.