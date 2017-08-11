Ракети Путіна в окупованому Криму можуть вражати цілі в більшості країн Європи (інфографіка)

В радіусі ураження ракетної зброї Росії, яку Кремль розмістив в окупованому Криму, знаходиться значна кількість європейських країн. Відповідну інфографіку опублікувало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте такожВідносини НАТО з РФ зараз найскладніші з часу завершення "холодної війни" - СтолтенбергЗазначається, що в грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" і "Серпухов", які оснащені ракетними комплексами "Калібр-НК". Дане озброєння у разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяє вражати цілі в радіусі до 2500 км.

Таким чином, "Зелений діл" і "Серпухов" за умови базування біля берегів Криму здатні вражати цілі від Румунії до Франції та Скандинавських країн, а також країни Близького Сходу, Північної Африки, а також такий важливий стратегічний об'єкт як Суецький канал.

Підкреслюється, що РФ робить ставку саме на кораблі подібного типу, оскільки Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року забороняє наземне базування крилатих ракет аналогічних ЗМ-14, в той же час корабель-носій подібних ракет є порівняно недорогим і може використовувати переваги ведення вогню з акваторій під захистом берегових сил.

На даний момент "Зелений діл" і "Серпухов" перебувають у складі Балтійського флоту РФ. Таким чином, в зоні ураження знаходяться фактично всі європейські країни, включаючи Ісландію.