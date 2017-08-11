У лондонському метро спалахнула пожежа, є постраждалі

У Лондоні 11 серпня в районі станції метро Oxford Circus лінії Bakerloo в поїзді сталася пожежа. За інформацією міської транспортної служби, причиною загоряння став збій в електропостачанні, передає РБК.

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Пожежники евакуювали пасажирів зі станції. The Huffington Post повідомляла про «сотні» евакуйованих людей. За словами очевидців події, люди тікали зі станції, закривши обличчя руками від диму.

У результаті пожежі постраждали чотири людини, повідомила міська служба швидкої допомоги в Twitter. Медики на місці надали допомогу чотирьом людям, що отруїлися димом, двох з них забрали до лікарні.

Через пожежу на лінії Bakerloo було перекрито рух між станціями Elephant and Castle і Piccadilly Circus. На інших ділянках гілки метро потяги слідували із невеликим запізненням.