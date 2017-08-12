Зять Трампа поїде вирішувати близькосхідний конфлікт

Президент США Дональд Трамп відправляє свого зятя Джареда Кушнера, адвоката Джейсона Грінблата і заступницю радника з питань національної безпеки Діну Пауел на Близький Схід для проведення зустрічей з регіональними лідерами та обговорення "шляху до ґрунтовних мирних ізраїльсько-палестинських переговорів". Про це повідомили у Білому домі в п'ятницю, 11 серпня, як пише DW.

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Зокрема, як очікується, американська делегація проведе зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії, Єгипту, Ізраїлю та керівництвом Палестинської автономії. "При тому, що регіональні переговори гратимуть важливу роль, президент (Трамп. - Ред.) запевняє, що мир між ізраїльтянами і палестинцями може обговорюватися лише прямо між двома сторонами", - заявили у Білому домі.

Нагадаємо, у липні у відповідь на запровадження Ізраїлем нових заходів безпеки на Храмовій горі керівництво Палестинської автономії тимчасово "заморозило" контакти з Ізраїлем "на всіх рівнях".