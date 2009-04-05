У штаті Вашингтон в житловому будинку знайшли тіла 5 дітей
15:13, 05 квітня 2009Світ
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Вбивця - батько?
В американському м. Ортінг (штат Вашингтон) в житловому будинку знайшли тіла п`ятьох дітей. Поліція припускає, що їх убив батько, який після цього наклав на себе руки. Його тіло було виявлене неподалік від будинку, передає РБК з посиланням на АР.
Молодшому із загиблих дітей - 7 років, старшій - 16 років. Поліція з`ясовує обставини трагедії.
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