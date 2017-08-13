У США розбився поліцейський вертоліт поблизу міста, де проходив протест націоналістів - ЗМІ (відео)

02:30, 13 серпня 2017
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Повідомляється, що в результаті аварії загинули дві людини.

twitter.com/DailyProgress

У США поблизу міста Шарлотсвілл (штат Вірджинія), де проходять мітинги, розбився поліцейський вертоліт. У результаті аварії загинули дві людини, повідомляє The Daily Progress із посиланням на заяву поліції.

Видання пише, що за словами очевидців, вертоліт летів занадто низько і врізався в дерева.

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Інформація про можливі причини інциденту поки не надходила.

Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Шарлотсвілл (штат Вірджинія) автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів». 

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