У США розбився поліцейський вертоліт поблизу міста, де проходив протест націоналістів - ЗМІ (відео)
Повідомляється, що в результаті аварії загинули дві людини.
У США поблизу міста Шарлотсвілл (штат Вірджинія), де проходять мітинги, розбився поліцейський вертоліт. У результаті аварії загинули дві людини, повідомляє The Daily Progress із посиланням на заяву поліції.
Видання пише, що за словами очевидців, вертоліт летів занадто низько і врізався в дерева.
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Інформація про можливі причини інциденту поки не надходила.
BREAKING: Two people are dead after helicopter crashed 7 miles sw of Charlottesville, VA, Saturday afternoon, Virginia State Police said. pic.twitter.com/VA2jXTzg50— World News Tonight (@ABCWorldNews) 12 августа 2017 г.
Як повідомляв УНІАН раніше, у місті Шарлотсвілл (штат Вірджинія) автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів».