КНДР збирає у Пхеньяні своїх послів на тлі безпрецедентного напруження у світі – ЗМІ

Північнокорейські посли були викликані з-за кордону до Пхеньяну для спільної зустрічі у зв’язку із безпрецедентно інтенсивним засудженням міжнародною спільнотою ядерних і ракетних програм.

Про це з посиланням на урядове джерело повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Схоже, що Північна Корея влаштовує, як виглядає, зустріч із керівниками іноземних дипломатичних місій після того, як вона покликала своїх послів у великих країнах назад у Пхеньян", - заявив чиновник уряду.

Як повідомляється, у зустрічі братимуть участь посли Джи Дже-ріонг, Я Сон-нам і Кім Хіонгюнь, провідні посли Північної Кореї в Китаї, ООН та Росії, відповідно.

Проте, наскільки багато інших послів братимуть участь у нараді, незрозуміло, додав чиновник.

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Представник Міністерства об’єднання Байк Тхе-гіун заявив на прес-брифінгу, що ця зустріч може бути частиною регулярного збору послів Північної Кореї.

"Північна Корея провела 43-е засідання послів в липні 2015 році і (останнє засідання), здається, збігається з цим", - заявив прес-секретар.

Як припускає агентство, зустріч провідних послів може стосуватися складної міжнародної ситуації, яка склалася після двох недавніх випробувань того, що Пхеньян називає міжконтинентальними балістичними ракетами, які начебто можуть долетіти до континентальної частини Сполучених Штатів.

Зустріч також може бути пов'язана з передбачуваною підготовкою країни до подальших військових провокацій, можливо, ядерних випробувань або запуску нових ракет.