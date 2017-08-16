На Мадейрі зросла кількість загиблих внаслідок падіння дерева

09:39, 16 серпня 2017
Світ
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49 людей отримали травми, семеро – у важкому стані.

Мадейра / REUTERS

На португальському острові Мадейра зросла кількість загиблих через падіння 200-річного дуба до 13 осіб. Про це повідомляє Publico.

За інформацією видання, десятеро осіб померли на місці, ще троє – в лікарні. 49 людей отримали травми, семеро – у важкому стані.

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Влада зазначає, що дуб «ріс зелений та здоровий», але місцеві кажуть, що неодноразово попереджали владу про те, що дерево знаходиться у поганому стані та може впасти.

Як повідомляв УНІАН раніше, дерево впало на площі на околиці міста Фуншал, де зібрались люди на свято вознесіння Діви Марії (у католицизмі відзначається 15 серпня). За попередніми даними, це був 200-річний дуб.

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