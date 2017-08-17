Поліція не підтвердила напад на ресторан у Барселоні

23:12, 17 серпня 2017
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Раніше повідомлялося, що одразу після наїзду на пішоходів двоє озброєних чоловіків увірвалися до турецького ресторану неподалік.

Ілюстрація / REUTERS

Поліція Каталонії не підтверджує факт збройного нападу і утримання заручників в турецькому ресторані в центрі Барселони. Про це поліція Каталонії повідомила в Твіттері, пише Європейська правда.

"Ніхто не забарикадувався в жодному з ресторанів Барселони. Ми затримали чоловіка, якого підозрюємо у скоєнні теракту" - йдеться у повідомленні.

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Раніше низка іспанських ЗМІ повідомили, що одразу після наїзду на пішоходів на бульварі Ла Рамбла у Барселоні двоє озброєних чоловіків увірвалися до турецького ресторану неподалік. Повідомлялося, що вони захопили заручників.

Нагадаємо, 17 серпня фургон наїхав на перехожих в туристичному центрі Барселони. Постраждали, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13.

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Теги: #наїзд на людей у Барселоні#теракт в Барселоні