США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання
01:12, 19 серпня 2017Світ
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У маневрах візьмуть участь військові Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великобританії.
Ілюстрація / REUTERS
Командування Південної Кореї і Об'єднаних сил США 21 серпня почнуть масштабні 10-денні військові навчання під назвою "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на міністерство оборони США.
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Ulchi Freedom Guardian - оборонні навчання розроблені для підвищення готовності, захисту регіону і збереження стабільності на Корейському півострові. До них будуть залучені 17500 американських військовослужбовців.
Також у маневрах візьмуть участь військові Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великобританії.
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