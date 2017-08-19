США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання

Командування Південної Кореї і Об'єднаних сил США 21 серпня почнуть масштабні 10-денні військові навчання під назвою "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на міністерство оборони США.

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Ulchi Freedom Guardian - оборонні навчання розроблені для підвищення готовності, захисту регіону і збереження стабільності на Корейському півострові. До них будуть залучені 17500 американських військовослужбовців.

Також у маневрах візьмуть участь військові Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великобританії.