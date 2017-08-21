У Данії винахідник підводного човна зізнався, що втопив труп журналістки

Датський винахідник Петер Мадсен зізнався в тому, що втопив у морі тіло шведської журналістки, яка відправилася з ним у плавання на саморобному підводному човні "Наутілус", передає РБК.

За офіційними даними, Мадсен повідомив поліції про те, що він "поховав" тіло шведської журналістки Кім Валле в протоці Кеге. При цьому він підкреслив, що смерть жінки настала в результаті нещасного випадку. Як саме померла журналістка, поліція не уточнила.

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Водолази обстежили район, однак нічого там не виявили. Представник рятувальників Лассе Ларссон заявив Expressen, що в силу особливостей течії в протоці Кеге тіло журналістки за десять днів могло віднести куди завгодно.

Мадсен, як і раніше, є підозрюваним у вбивстві журналістки.

Мадсен - творець невеликого підводного човна "Наутілус", на якому він не раз виходив у море. 10 серпня він вирушив з Копенгагена зі шведської журналісткою Валле, яка вирішила зробити репортаж про його проект. 11 серпня співмешканець Валле звернувся в поліцію, повідомивши, що вона пропала. В ході пошукових робіт було виявлено Мадсена, який врятувався із затонулого "Наутілуса". Однак Валле на борту підводного човна не виявили.

Винахідник спробував запевнити поліцейських, що ще до аварії він висадив журналістку на одному з островів у районі Копенгагена. Поліцейські йому, однак, не повірили і запідозрили Мадсена у вбивстві.

Мадсен за свою кар'єру побудував три субмарини. Затонулий «Наутілус» був створений винахідником разом з групою волонтерів і обійшовся датчанину в $200 тисяч. У 2008 році човен став найбільшою приватною субмариною у світі.