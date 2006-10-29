У Болгарії проходить другий тур виборів президента

Сьогодні в Болгарії проходить другий тур виборів президента країни.

Як передає РІА «Новости», на посаду глави держави претендують нинішній президент Георгій ПИРВАНОВ і лідер націоналістичної партії "Атака" Волен СІДЕРОВ.

У першому турі за Г.ПИРВАНОВА і віце-президента Ангела МАРИНА проголосувало більш як 64% виборців - майже в три рази більше, ніж за В.СІДЕРОВА і віце-президента Павла ШОПОВА, які набрали близько 21,5% голосів. Оскільки явка виборців не перевищила необхідних 50%, був призначений другий тур, де показник активності виборців значення вже не має.

Право голосу в Болгарії мають близько шести з половиною мільйона громадян.

За даними соціологічних опитувань, оприлюдненими минулої п`ятниці приватною телекомпанією БТВ, у другому турі Г.ПИРВАНОВ може розраховувати на 73-77% голосів, тоді як В.СІДЕРОВ - на 23-27%.

У разі перемоги Г.ПИРВАНОВА, він стане першим президентом Болгарії після падіння комуністичного режиму в 1989 році, який одержав другий президентський мандат поспіль.