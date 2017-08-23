Північна Корея почала поважати США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин почав поважати Сполучені Штати. Про це він заявив під час виступу перед своїми прихильниками у місті Фенікс, штат Арізона.Про це пише Bloomberg.

«Я поважаю той факт, що він починає поважати нас», - сказав Трамп в Арізоні, додавши «Можливо із цього вийде щось позитивне».

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Як повідомляв УНІАН раніше, в американському місті Фенікс, штат Арізона, сталися сутички між прихильниками та противниками політики президента Дональда Трампа. Зіткнення сталися під час візиту американського лідера та його виступу.

Повідомляється, що поки Трамп виступав у конференц-залі, на вулиці сталися сутички. Поліція застосувала сльозоточивий газ проти мітингувальників.