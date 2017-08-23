Північна Корея почала поважати США - Трамп
Трамп сподівається, що "з цього вийде щось позитивне".
Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин почав поважати Сполучені Штати. Про це він заявив під час виступу перед своїми прихильниками у місті Фенікс, штат Арізона.Про це пише Bloomberg.
«Я поважаю той факт, що він починає поважати нас», - сказав Трамп в Арізоні, додавши «Можливо із цього вийде щось позитивне».
Читайте такожЛідер КНДР наказав збільшити випуск ракетних двигунів і боєголовок
Як повідомляв УНІАН раніше, в американському місті Фенікс, штат Арізона, сталися сутички між прихильниками та противниками політики президента Дональда Трампа. Зіткнення сталися під час візиту американського лідера та його виступу.
Повідомляється, що поки Трамп виступав у конференц-залі, на вулиці сталися сутички. Поліція застосувала сльозоточивий газ проти мітингувальників.