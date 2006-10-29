У Нігерії розбився літак з сотнею пасажирів на борту

Біля аеропорту Абуджи, столиці Нігерії, розбився літак нігерійської компанії ADC. Про це повідомило місцеве радіо, яке закликало лікарів терміново виїхати до місця трагедії, передає Reuters.

За даними інформагентства, при падінні літак загорівся. За попередньою інформацією, на борту лайнера могли пребувати близько ста десяти пасажирів.

Як уточнює AFP, аварія відбулася на злеті - літак прямував з Лагосу в Сокото через Абуджу.

Інші подробиці поки не повідомляються.

Лента.ру