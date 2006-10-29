Росія випередила США у продажу зброї

16:57, 29 жовтня 2006
Світ
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Основні покупці - Індія і Китай

Росія вперше з часів розпаду Радянського Союзу обійшла Сполучені Штати за обсягом договорів на постачання звичайних озброєнь до країн, що розвиваються, і вийшла за цим показником у світові лідери. Згідно з доповіддю, підготовленою Дослідницькою службою Конгресу США, у 2005 р. РФ уклала угод на постачання зброї до країн, що розвиваються, на суму 7 млрд дол., повідомляють американські ЗМІ. Попереднього року обсяг такого роду угод становив 5,4 млрд дол. Головними покупцями російських озброєнь є, за даними США, Індія і Китай.

Другою в списку лідерів у постачаннях зброї йде Франція. 2005 р. вона підписала з країнами, що розвиваються, договорів на суму 6,3 млрд дол. США замикають трійку лідерів (6,2 млрд дол.).

За даними Дослідницької служби Конгресу, найбільшим покупцем звичайних озброєнь серед країн, що розвиваються, минулого року була Індія - вона уклала контракти на суму 5,4 млрд дол. За нею йдують Саудівська Аравія (3,4 млрд дол.) і Китай (2,8 млрд дол.).

У 2004 р. обсяг операцій на постачання озброєнь до країн, що розвиваються, становив 26,4 млрд дол., в 2005-му він зріс до 30,2 млрд дол. Довгі роки на цьому ринку домінували США.

Щорічна доповідь Дослідницької служби Конгресу США вважається найповнішим статистичним дослідженням, що не має грифа секретності.

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