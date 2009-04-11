Спецназ США чекає наказу Обами, щоб знищити бази піратів у Сомалі

Військове командування США чекає сигналу президента Барака Обами, щоб розпочати операцію з повного знищення наземних баз сомалійських піратів, повідомляє американська газета Daily News з посиланням на колишнього спецпосланця США в Сомалі Роберта Оуклі.

Проблема піратства біля узбережжя Східної Африки встала для Вашингтона особливо гостро після того, як пірати 8 квітня захопили контейнеровоз Maersk Alabama, який ішов під американським прапором. Екіпажу вдалося відновити контроль над судном, проте капітан Річард Філіпс досі залишається заручником у піратів.

Оуклі повідомив журналістам, що Командування сил спеціальних операцій розробило детальний план зачистки місць наземної дислокації піратів і чекає сигналу від президентських радників з національної безпеки.

За оцінкою Оуклі, у разі отримання наказу загін спецназу "Дельта" "зможе розібратися з піратами за 72 години".

Представник Командування сил спеціальних операцій на базі ВПС у Тампі (штат Флорида) відмовився коментувати заяву Оуклі.

РІА “Новости”