Прокурор Кишинева заперечує застосування тортур до затриманих

Молдавська опозиція готується до оголошеного на неділю Ліберальною і Ліберально-демократичною партіями і альянсом "Наша Молдова" спільному мітингу на центральній площі Кишинева, повідомляє РІА “Новости”.

«Нашою головною вимогою до влади буде заклик відпустити всіх заарештованих (у вуличних заворушеннях 7 квітня – УНІАН)», - заявив віце-голова ліберал-демократів Олександру ТЕНАСЕ. Крім того, за його словами, учасники мітингу мають намір вимагати доступу адвокатів затриманих до списків виборців. Опозиціонери стверджують, що у них є свідоцтва про тортури затриманих.

Прокурор Кишинева Серджіу КРОІТОР заявив, що «опозиція спеціально нагнітає страхи у населення перед оголошеним на неділю мітингом».

«Ніяких тортур до затриманих не застосовується. Допити неповнолітніх проводяться у присутності батьків або їх довірених представників. Багатьох вже відпустили додому», - сказав прокурор. За його словами, з деяких узята підписка про невиїзд, усім забезпечене право на захист. «Ми ведемо роботу із затриманими під час заворушень у Кишиневі суворо диференційовано, в рамках закону», - запевнив С.КРОІТОР.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Кишиневі почалися масові акції протесту, які продовжувалися 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, згідно з яким за Комуністичну партію, очолювану Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, проголосували 49,48% виборців.

Ряд мітингувальників, окрім відміни підсумків виборів, вимагав приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

У результаті заворушень у Кишиневі майже повністю розгромлені будівлі президентської адміністрації і парламенту. За словами лідера опозиційного альянсу “Наша Молдова”, колишнього мера Кишинева Серафима Унгуряна, відбудовувати парламент і адміністрацію буде будівельна компанія "Глорінал", що належить синові лідера комуністів.