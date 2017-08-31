Внаслідок зіткнення потягів у Польщі українці не постраждали (відео)

Українців немає серед постраждалих внаслідок зіткнення двох потягів у Польщі. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ України.

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«Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17», - йдеться в повідомленні.

За повідомленням ЗМІ, в результаті зіткнення товарного і пасажирського потягів на півночі Польщі на залізничній станції Сментово постраждали 28 осіб.