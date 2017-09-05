Південна Корея під час навчань продемонструвала "готовність відповісти КНДР"

ВМС Південної Кореї провели навчання в Японському морі, щоб продемонструвати "готовність відповісти на провокації КНДР». Про це повідомляє «Ренхап».

До навчання були задіяні фрегат Gangwon, патрульний корабель, кілька ракетоносців, а також декілька високошвидкісних суден.

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Відзначається, що в ході навчань використовувалися бойові снаряди.

У ВМС країни додали, що планує ще кілька заходів для тренування своїх військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше КНДР заявила про успішне випробування водневої боєголовки.