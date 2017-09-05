Південна Корея під час навчань продемонструвала "готовність відповісти КНДР"
08:37, 05 вересня 2017Світ
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Відзначається, що в ході навчань використовувалися бойові снаряди.
Ілюстрація/ REUTERS
ВМС Південної Кореї провели навчання в Японському морі, щоб продемонструвати "готовність відповісти на провокації КНДР». Про це повідомляє «Ренхап».
До навчання були задіяні фрегат Gangwon, патрульний корабель, кілька ракетоносців, а також декілька високошвидкісних суден.
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Відзначається, що в ході навчань використовувалися бойові снаряди.
У ВМС країни додали, що планує ще кілька заходів для тренування своїх військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше КНДР заявила про успішне випробування водневої боєголовки.
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